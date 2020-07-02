Альфа-Банк, Билайн и X5 Retail Group провели первый в России чемпионат по прикладному программированию Alfa Battle. Всего в этом крупнейшем на данный момент java-чемпионате приняло участие около 1500 уникальных специалистов.

В финале на протяжении пяти часов в прямом эфире 200 победителей отборочного тура из 50 городов решали задачи из реальной практики Альфа-Банка, Билайна и Х5 Retail Group. Одновременно проходила стрим-конференция с участием топ-менеджеров и разработчиков компаний Альфа-Групп. Между докладами высвечивались промежуточные результаты баттла. Мероприятие привлекло почти 50 000 просмотров. Техническая поддержка осуществлялась при участии Яндекс.Облако и Codenrock.

Чемпионов Alfa Battle наградил главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский. Первое место с большим отрывом занял Михаил Бурштейн из Москвы, получивший призовой фонд в 250 тысяч рублей. Второе место и 150 тысяч рублей получил Александр Илюшечкин из Москвы. Третье место с призовым фондом в 100 тысяч рублей занял Павел Любинский из Санкт-Петербурга. Победитель конкурса за лучший вопрос спикеру получил билет на онлайн-конференцию JPoint от JUG.RU.

«Чемпионат оказался феноменальным как по числу участников, каждый из которых - уникальный специалист, так и по массовому интересу к нему. Участники баттла получили неповторимый опыт и возможность попасть в «команду мечты». А мы привлечем лучших сотрудников, в том числе из регионов. В конкуренции за IT-специалистов сегодня побеждают не только стабильные, но и инновационные компании с горизонтальной моделью управления. Альфа-Банк при конкурентных зарплатах и современном офисном пространстве, дает еще и нечто большее – возможность свободно принимать решения и создавать самые крутые проекты. Уверен, что вскоре мы увидим в команде Альфа-Банка много новых умных и свободных ребят», – отметил Владимир Верхошинский.

«Участники Alfa Battle показали высокий профессионализм и вовлеченность в решение реальных бизнес-задач. Мы заинтересованы в найме высококвалифицированных IT-специалистов, которые присоединятся к внутренним командам разработчиков и будут создавать новые сервисы для десятков миллионов клиентов. Сегодня взаимодействие оператора связи со своими клиентами на 80% происходит в цифровой среде. Мы рады, что стали частью этого чемпионата, и продолжим вместе с партнерами развивать IT-рынок и делать жизнь клиентов проще и удобнее с помощью инновационных продуктов», - подчеркнула исполнительный вице-президент по работе с персоналом и организационному развитию Билайн Ольга Филатова.

«Х5 Retail Group, как один из крупнейших работодателей в стране, стремится активно поддерживать молодые таланты, предоставляя условия для быстрого развития и создания оригинальных и эффективных технологий. Это, в том числе, дает возможность задавать высокие стандарты для целого сегмента рынка и видеть, как твоя работа меняет индустрию и создает ритейл будущего. Участники Alfa Battle доказали себе, что в течение короткого времени могут справляться со сложными цифровыми вызовами и готовы применять свои способности и в реальном бизнесе», - прокомментировал директор по информационным технологиям Х5 Retail Group Антон Вальков.

В течение месяца лучшие участники Alfa Battle получат предложения о трудоустройстве в Альфа-Банк, Билайн и Х5 Retail Group.