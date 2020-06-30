Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Ситибанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг Ситибанка обусловлен высокой оценкой его собственной кредитоспособности при очень высокой вероятности предоставления экстраординарной поддержки материнской структурой с высоким уровнем кредитоспособности, поясняется в релизе агентства. Конечной материнской структурой российского Ситибанка является один из крупнейших банков в мире — Citigroup Inc., напоминают в АКРА.

Оценка собственной кредитоспособности банка определяется его заметными рыночными позициями в целевых сегментах развития, адекватной позицией по достаточности капитала и адекватным риск-профилем.

«Высокая оценка бизнес-профиля («a+») банка определяется его сильной франшизой в сегментах премиальной розницы, крупного корпоративного бизнеса и транснациональных корпораций. Такой выбор направлений бизнеса в совокупности с умеренным риск-аппетитом обуславливает способность генерировать стабильно высокий уровень операционного дохода при минимальной чувствительности к фазе экономического цикла. Универсальный характер бизнеса обеспечивает высокую диверсификацию операционного дохода банка... Качество управления остается высоким», — отмечается в сообщении.

Достаточность капитала оценивается как адекватная. Агентство отмечает наличие у банка существенного буфера абсорбции непредвиденных убытков. Высокая прибыльность операций позволяет Ситибанку выдержать существенный рост стоимости кредитного риска без нарушения регулятивных требований. Способность банка получать чистую прибыль независимо от фазы экономического цикла определяется высоким уровнем чистой процентной маржи. В то же время большую часть чистой прибыли Ситибанк направляет на выплату дивидендов, что отрицательно сказывается на способности наращивать капитал.

АКРА сохраняет оценку риск-профиля банка на адекватном уровне, учитывая небольшой объем проблемных кредитов в портфеле ссудной задолженности при его относительно высокой концентрации.



Сильная позиция по ликвидности сочетается со сбалансированным профилем фондирования. Банк со значительным запасом выдерживает отток клиентских средств в базовом и стрессовом сценариях АКРА. Позиция по ликвидности на долгосрочном горизонте оценивается как адекватная. Дополнительным источником ликвидности может являться портфель ценных бумаг (преимущественно ОФЗ). Структура фондирования в достаточной степени диверсифицирована по источникам. В числе прочего отмечается, что Ситибанк по-прежнему демонстрирует низкую зависимость от средств поддерживающей организации.