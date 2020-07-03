Заубер Банк продал часть своего кредитного портфеля банку «Союз». Об этом сообщили в Заубер Банке, уточнив, что это уже пятая сделка между двумя организациями. Общая сумма сделок превысила 950 млн рублей.

За четыре года Заубер Банк заключил более 20 договоров цессии в отношении портфеля автокредитов . На данный момент кредитный портфель составляет 1,3 млрд рублей.

В Заубер Банке подчеркивают, что ставки, сроки и условия обслуживания для заемщиков остаются прежними.



Как поясняется, продажа портфеля связана со стратегическими планами банка наращивать присутствие на рынке валютно-обменных операций. По словам председателя правления Заубер Банка Александра Абакумова, на данный момент банк уже занимает значительную долю рынка валютного обмена и нацелен стать лидером.