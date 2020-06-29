Всероссийская перепись населения, которая должна была состояться в октябре 2020 года, но была перенесена из-за пандемии коронавируса, пройдет в апреле 2021 года. Об этом порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС, сообщил в понедельник глава Росстата Павел Малков.

«Постановление правительства РФ подписано. Перепись состоится в апреле 2021 года», — сказал он.

По словам Малкова, для ведомства это «вполне комфортный срок». «Мы сумеем хорошо и качественно подготовиться и провести необходимую информационную кампанию. Спокойно рассказать всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись», — добавил глава Росстата.

Ранее о дате проведения переписи ТАСС сообщил источник в Росстате. «Согласно постановлению правительства, Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 30 апреля. Постановление скоро будет опубликовано», — рассказал собеседник портала.

Всероссийская перепись населения должна была состояться в октябре 2020 года, но ранее Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год из-за распространения в России коронавирусной инфекции. По данным пресс-службы ведомства, смещение сроков переписи не повлияет на качество проведения и ее результат.