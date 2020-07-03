Социальная сеть «ВКонтакте» запустила специализированную платформу VK Donut для того, чтобы авторы могли монетизировать свой контент в сообществах. Об этом говорится в сообщении группы VK Donut. Так, новый способ монетизации может подойти любым сообществам, а подписчики смогут финансово поддерживать авторов на регулярной ежемесячной основе.

«Достаточно включить VK Donut в разделе «Управление» и продумать систему мотивации. Это могут быть эксклюзивные материалы или ранний доступ к публикациям, розыгрыши призов, встречи или камерные концерты, закрытые распродажи, акции и любые другие программы лояльности для владельцев платной подписки — донов», — говорится в сообщении.

Получать деньги можно на счет VK Pay и на банковские карты . На старте комиссия будет составлять 5%, поясняет группа VK Donut.