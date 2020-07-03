НИУ «Высшая школа экономики» уступил одну позицию и опустился на вторую строку.
Рейтинг экономических вузов России по уровню зарплат занятых в области экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2014—2019 годах, по версии SuperJob, возглавляет Московский государственный институт международных отношений МИД РФ. Средняя зарплата его выпускников составляет 120 тыс. рублей, свидетельствуют новые результаты SuperJob.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» уступил одну позицию и опустился на вторую строку, его выпускники уже в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в среднем 115 тыс. рублей.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова — на третьем месте (107 тыс. рублей). Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ — на четвертом (100 тыс. рублей).
Со средними зарплатами выпускников в размере 97 тыс. рублей в месяц пятую строку делят Финансовый университет при правительстве РФ и Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ, показавшая максимальный прирост по зарплатам за год (+11 тыс. рублей).
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