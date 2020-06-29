Так, уровень ставок начинается от 0,4%* для покупки Peugeot 408 и Citroën C4 Sedan (2018/2019 годов выпуска), а для Citroёn C5 Aircross (2019 года выпуска) - от 2,9% годовых**. Обновленная линейка тарифов – одна из самых привлекательных для желающих приобрести в кредит новый французский автомобиль.

При покупке любых моделей Groupe PSA клиенты Русфинанс Банка могут воспользоваться бесплатным сервисом для отсрочки первого платежа по автокредиту на срок до 60 дней .

«Русфинанс Банк и Groupe PSA усиливают стратегическое сотрудничество в России и улучшают условия кредитования по специальной программе для клиентов PSA. Ставка в размере 0,4% годовых – это актуальный пример нашего эффективного взаимодействия и создания востребованных с учётом текущей экономической ситуации автокредитных продуктов. Клиентам предложена одна из лучших на рынке ставок для минимальной переплаты по кредиту, а также бесплатный сервис, чтобы отложить первый кредитный платеж на 2 месяца после заключения договора», – прокомментировал начальник управления продаж департамента автокредитования Русфинанс Банка Павел Самойлов.

«В сегодняшних непростых условиях мы хотим дополнительно поддержать автолюбителей. Новое кредитное предложение – это возможность приобрести новый автомобиль по ставке, сопоставимой с рассрочкой. Уверены, что подобные финансовые продукты ещё больше укрепляют лояльность наших клиентов к брендам Peugeot и Citroën и особенно выделяются на автокредитном рынке», – отметили в Groupe PSA.

Банк также напоминает о возможности подать онлайн-заявку , чтобы удаленно получить решение по автокредиту, и рекомендует использовать дистанционные переводы для внесения платежей.

*Кредит доступен по ставкам от 0,4% (при условии страхования жизни) до 6% (без дополнительных финансовых сервисов) годовых и действителен при заключении кредитного договора с ООО «Русфинанс Банк» на срок от 24 до 84 месяцев. Валюта кредита: рубли РФ. Тариф доступен покупателям Peugeot 408 и Citroën C4 Sedan 2018/2019 года выпуска. Кредит предполагает внесение первоначального взноса в размере от 30% и более от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита 50 тысяч рублей, максимальная – 6,5 млн рублей. Необходимо предоставление обеспечения по кредитному договору.

**Ставки от 2,9% (при условии страхования жизни) до 9,4% (без дополнительных финансовых сервисов) годовых действительны при заключении кредитного договора с ООО «Русфинанс Банк» на срок от 24 до 84 месяцев. Валюта кредита: рубли РФ. Тариф доступен покупателям Citroën C5 Aircross 2019 года производства. Кредит предполагает внесение первоначального взноса в размере от 30% и более от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита 50 тысяч рублей, максимальная – 6,5 млн рублей. Необходимо предоставление обеспечения по кредитному договору.