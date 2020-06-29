В предыдущей версии проекта постановления среди участников эксперимента был указан Сбербанк.
Минкомсвязь исключила из доработанной версии проекта постановления об экспериментальном запуске новой цифровой платформы «Гостех» упоминание конкретных компаний, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники. Минкомсвязь направила доработанный проект на согласование в ведомства, его обсуждение состоится 29 июня на совещании под председательством заместителя министра связи Андрея Черненко. В проект могут войти и Сбербанк, который был инициатором проекта, и его конкуренты в лице консорциума ВТБ и «Ростелекома».
В предыдущей версии проекта постановления среди участников эксперимента был указан именно Сбербанк. Предполагается, что на платформе будут представлены сервисы аренды государственного имущества и кадастрового учета недвижимости, а также система получения цифрового полиса обязательного медицинского страхования. По мнению руководителя группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максима Налютина, наиболее вероятным конкурентом Сбербанку выглядит партнерство ВТБ и «Ростелекома», которые уже работают над формированием платформы больших данных.
В Минкомсвязи ранее говорили, что использование платформы Сбербанка не потребует расходов из госбюджета. Если разработка будет реализована за счет инвестора, то он, видимо, получит возможность заработка на эксплуатации системы, что в результате может стать выгодным коммерческим проектом, полагает Налютин. Это могут быть прямые комиссии или косвенные доходы за счет более комплексной работы с пользователем как в рамках «Гостеха», так и в периметре сервисов самого инвестора, поясняет он.
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