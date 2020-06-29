Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде, без посещения многофункционального центра и Росреестра.
Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентного пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Об этом сообщили в банке, уточнив, что акция продлится до 1 февраля 2021 года.
Приобрести квартиру в ипотеку можно по следующим ставкам:
- в новостройке — от 5,9%;
- на вторичном рынке — от 7,8% годовых.
Акция распространяется на льготные программы господдержки, в рамках которых ставки составляют:
- для семей с детьми — 4,7% годовых;
- по программе «Господдержка-2020» — 6,1%.
Также дисконт в 0,3 п. п. суммируется со скидкой от застройщика в первые два года в рамках программы субсидирования. В частности:
- льготная ставка по программе господдержки с учетом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых;
- ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2%;
- ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учетом скидки от застройщика — от 4,6%.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности в электронном виде, без посещения многофункционального центра и Росреестра. Зарегистрированные документы участники сделки получают в личном кабинете DomClick.ru.
«Мы продлили акцию для наших клиентов до 2021 года, так как видим высокий спрос на эту услугу — 82% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке регистрируются в электронном виде... В большинстве регионов России срок регистрации сделок в электронном виде не превышает четырех дней, что в два раза быстрее по сравнению со стандартными сроками регистрации», — комментирует директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.
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