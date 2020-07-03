Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск доллар дешевел на 13 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро дорожал на 8 копеек. На 10:14 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,65 рубля (минус 15 копеек). Курс евро равнялся 78,39 рубля (плюс 6 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, в понедельник утром рубль может немного укрепиться к доллару и ослабеть к евро и фунту. По его словам, если торги в понедельник по доллару завершатся выше 70 рублей, то появятся первые звоночки к ослаблению рубля до 71,5 за доллар.

«Кроме общемировых рисков рубль на этой неделе потерял поддержку со стороны налогового периода. Кроме того, если информация ряда СМИ о том, что Россия в июле на 40% снизит экспорт нефти верна, то приток валютной выручки в страну сильно сократится, и давление на рубль возрастет. Так что ждем плавного движения по паре доллар/рубль к следующему сопротивлению 73», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.