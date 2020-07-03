Пенсионный фонд России (ПФР) продлил срок уведомления работников о возможности перехода на электронную трудовую книжку с 30 июня до 31 октября 2020 года включительно, говорится в сообщении ведомства. Это произошло в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме.

Способ уведомления сотрудников при этом сохраняется, сообщает ПФР. Так, работодателю следует уведомить каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

С начала 2020 года данные о трудовой деятельности работников формируются в электронном виде. К настоящему времени уже 1,44 млн российских компаний направили в ПФР сведения о трудовой деятельности более 24,7 млн человек, отметили в ведомстве. Заявление о выборе ведения трудовой книжки в электронном виде подали 1,4 млн человек.