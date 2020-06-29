Платежная система «Мир» выходит на рынок трансграничных переводов в страны СНГ — для держателей ее карт станут доступны переводы в банки Узбекистана и Киргизии, говорится в сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК). Первыми начнут предлагать новую услугу Почта Банк и банк «Русский Стандарт». Переводы можно совершать с карты «Мир» на карты любых банков — участников платежных систем «Элкарт» (Киргизия) и Uzcard (Узбекистан). Для этого нужно будет ввести только номер карты получателя. Указывать реквизиты счета и другую дополнительную информацию — например, номер паспорта, данные получателя и т. п. — не потребуется.

По словам генерального директора платежной системы «Мир» Владимира Комлева, при таком способе переводов клиенты смогут сэкономить на комиссиях от 1 до 3 процентных пунктов. Банкам для трансграничных переводов предложены те же условия, что и для внутрироссийских. Также сервис предполагает конвертацию из рублей в национальную валюту по курсу, близкому к курсу ЦБ.

Как прокомментировал председатель правления банка «Русский Стандарт» Александр Самохвалов, услуга доступна любому пользователю, даже если он не является клиентом банка. Сайт также не требует регистрации – достаточно лишь указать номер карты «Мир» (отправителя) и номер карты национальных платежных систем стран СНГ (получателя). Также сервис доступен для клиентов в дистанционных каналах обслуживания, отметил Самохвалов. Как сообщили в Почта Банке, зарубежные переводы будут осуществляться аналогично привычному для клиентов сервису переводов с карты на карту на территории РФ.