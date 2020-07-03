Банк России установил официальные курсы валют на 30 июня.
Банк России установил официальные курсы валют на 30 июня.
Курс доллара вырос на 82,29 копейки, составив 69,9513 рубля (69,1284 рубля на 29 июня). Курс евро повысился на 1 рубль 14 копеек, до 78,6812 рубля (с 77,5413 рубля на 29 июня).
На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,12 рубля (плюс 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:03 мск стоил 79,02 рубля (плюс 69 копеек).
В первой половине дня сделки совершались по курсам от 69,6 до 70,32 рубля за доллар и от 78,35 до 79,13 рубля за евро.
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