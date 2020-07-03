Банк России установил официальные курсы валют на 30 июня.

Курс доллара вырос на 82,29 копейки, составив 69,9513 рубля (69,1284 рубля на 29 июня). Курс евро повысился на 1 рубль 14 копеек, до 78,6812 рубля (с 77,5413 рубля на 29 июня).

На валютных торгах Московской биржи доллар и евро движутся разнонаправленно по отношению к рублю. На 13:03 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 70,12 рубля (плюс 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро на 13:03 мск стоил 79,02 рубля (плюс 69 копеек).

В первой половине дня сделки совершались по курсам от 69,6 до 70,32 рубля за доллар и от 78,35 до 79,13 рубля за евро.