Мособлбанк снизил ставки по рублевым вкладам .

Мособлбанк снизил ставки по рублевым вкладам .

По вкладу «Маневр» (от 50 тыс. рублей на 182 дня) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств процентные ставки составят 5—5,2% годовых (вместо 5,75—5,95%). При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный период сохраняются. Выплата процентов осуществляется в конце срока.

«Новый Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 366 дней) оформляется под 5—5,5% годовых (ранее — под 5,75—6,25%).

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Доходность «Персонального» (от 300 тыс. рублей на 365 дней) составит 4,75% годовых (вместо 5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Стабильный» (10 тыс. рублей на 365 дней) открывается под 3,6—4% годовых (прежде — под 4,35—4,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.

Все вклады, за исключением депозита «Маневр», можно пополнять.