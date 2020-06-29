Мособлбанк снизил ставки по рублевым вкладам.
Мособлбанк снизил ставки по рублевым вкладам.
По вкладу «Маневр» (от 50 тыс. рублей на 182 дня) проценты начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств процентные ставки составят 5—5,2% годовых (вместо 5,75—5,95%). При досрочном расторжении договора проценты за каждый полный период сохраняются. Выплата процентов осуществляется в конце срока.
«Новый Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на 366 дней) оформляется под 5—5,5% годовых (ранее — под 5,75—6,25%).
Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Доходность «Персонального» (от 300 тыс. рублей на 365 дней) составит 4,75% годовых (вместо 5,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
«Стабильный» (10 тыс. рублей на 365 дней) открывается под 3,6—4% годовых (прежде — под 4,35—4,75%). Проценты выплачиваются ежемесячно или капитализируются.
Все вклады, за исключением депозита «Маневр», можно пополнять.
Нет комментариев