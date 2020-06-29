Более 2 000 человек ежедневно регистрируются как самозанятые, география применения специального налогового режима для них распространится на все регионы РФ с начала июля, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 июля расширяется география применения специального налогового режима для самозанятых. Он будет распространен на все регионы нашей страны, а минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Это масштабный проект, значимый, как для экономики, так и для людей, которые ведут свой бизнес», — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Пройдя простую быструю регистрацию в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус, возможность работать без всякой отчетности и визитов в налоговые органы, а главное — они смогут воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу, подчеркнул премьер.

«Форма работы, которую мы предложили самозанятым, это пример создания в России полноценной системы бесконтактного налогового администрирования. Она максимально удобна для граждан и бизнеса. На сегодняшний день в качестве самозанятых в 23 регионах зарегистрировано свыше 750 тысяч человек. Более половины из них раньше не декларировали свои доходы и нигде официально не работали. Теперь ежедневно регистрируются более двух тысяч человек», — сказал Мишустин.

Он отметил, что для поддержки официально зарегистрированных самозанятых на этапе начала работы предусмотрен стартовый налоговый капитал в размере 10 тыс. рублей, кроме того, в рамках поручения президента в качестве помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции самозанятым предусмотрен дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ. Он предоставляется автоматически и может быть использован для уплаты будущих налогов, добавил премьер.