Запрос бизнеса на дерегулирование на фоне борьбы с последствиями пандемии позволил Минфину вернуться к ослаблению валютного контроля для экспортеров, пишет «Коммерсант» . Это следует из проекта поправок к закону о валютном контроле. Так, с 2021 года несырьевые неэнергетические экспортеры смогут не возвращать до 10% суммы контракта, с 2022 года — до 30%, в 2023-м — до 50%, в 2024-м — до 70%. Полная отмена требований для такого экспорта предусмотрена к 2025 году. Либерализация валютного контроля не затронет внешнеторговые контракты участников бюджетного процесса федерального уровня, федеральных бюджетных учреждений и унитарных предприятий. Послабления также не распространятся на ряд товаров, которые можно отнести как к сырью, так и к продуктам его переработки, в том числе минеральные продукты и топливо, недрагоценные металлы.

В Минфине сообщили, что проекты будут направлены в ЦБ и заинтересованные ведомства, а по результатам согласительных процедур определены шаги по работе с проектом.

Инициативы Минфина по отказу от репатриации валюты до сих пор блокировал регулятор из-за требований по исполнению антиотмывочных обязательств РФ перед ФАТФ. По словам экспертов, за отказ от репатриации выступали даже крупные компании из-за высоких рисков выхода на новые экспортные рынки, поскольку добросовестные экспортеры из-за неисполнения требования подпадают под риск штрафов до 100% стоимости контракта, а доказывание невиновности зачастую экономически неоправданно. В проекте должно быть учтено право правительства в экстренных случаях вводить временные требования о возврате валютной выручки, иначе закон снова потребует правки, считают эксперты.

Поэтапная отмена репатриации валютной выручки предусмотрена проектом нацплана восстановления экономики — законодательно инициатива должна быть оформлена к октябрю. В ведомствах, ответственных за исполнение нацпроекта, не смогли дать однозначную оценку проекту.