Теперь клиенты Юнистрим смогут получать и отправлять переводы в 40 круглосуточных пунктах «Рико Экспресс», расположенных в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и других крупных городах страны. Благодаря этому соглашению количество офисов обслуживания системы в Грузии превысило 900 пунктов.

— Рынок международных переводов Грузии, несмотря на пандемию коронавируса, постепенно восстанавливается и будет расти, — подчеркнул вице-президент по развитию бизнеса в ближнем зарубежье Юнистрим Шерзод Махмудов.— Большое число наших клиентов из грузинской диаспоры, проживающих в СНГ, Европе и Израиле, финансово поддерживают родственников на родине. Наблюдаем мы и обратный поток транзакций, ведь грузинский народ славится взаимовыручкой.

В январе-апреле 2020 года из-за рубежа в Грузию было переведено около $467,9 млн. Лидеры по объёму переводов — Россия, Италия, Греция, США, Израиль и Турция. За тот же период из Грузии в другие страны поступило около $64,1 млн. Развитие сотрудничества и расширение партнерской сети в Грузии позволит Юнистрим обеспечить более удобный и доступный сервис для растущего числа клиентов.

— Благодаря подключению к системе Юнистрим мы сможем увеличить количество услуг, предоставляемых нашим клиентам и повысить их удовлетворенность. Ведь наши клиенты проявляют повышенный интерес к доступным международным переводам. Теперь они смогут отправлять и получать денежные переводы Юнистрим в круглосуточном режиме, — отметила директор МФО «Рико Экспресс» Тамара Гогодзе.

Переводы Юнистрим в пунктах обслуживания МФО «Рико Экспресс» можно отправлять в долларах, евро и рублях. Комиссия на переводы составляет от 0%.