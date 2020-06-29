Сбербанк упростил прикрепление действующей банковской карты к зарплатному проекту работодателя. Сделать свою карту зарплатной можно в несколько кликов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Зарплатная карта Сбербанка дает клиентам ряд преимуществ, включая годовое обслуживание и СМС-банк от 0 рублей, а также пониженную ставку по ипотеке (минус 0,8 процентного пункта). Помимо доступа к традиционным преимуществам зарплатной карты, владельцы золотых или классических карт Visa, прикрепившие свою карту к зарплатному проекту, получат дополнительное начисление в размере 500 рублей на номер мобильного телефона. Акция продлится до 3 сентября 2020 года», — говорится в релизе.



Чтобы перевести свою действующую карту Visa Classic или Visa Gold в статус зарплатной, необходимо зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», в настройках карты (классической или золотой) выбрать пункт «Сделать зарплатной», сформировать заявление и передать его работодателю.

После зачисления первой зарплаты банк подтвердит новый статус карты СМС или push-уведомлением и переведет на счет мобильного телефона клиента 500 рублей.

