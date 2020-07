По завершении совместного с Compass Plus проекта автоматизации бэк-офисных операций для управления картами и счетами клиентов, Халг Банк получил технологии и инструменты для преобразования своего карточного бизнеса и оперативной разработки новых продуктов и сервисов, отвечающих требованиям клиентов и реалиям финансового рынка Азербайджана.

Помимо этого, в ходе проекта Банк автоматизировал обработку операций по пластиковым картам, в том числе ведение клиентских данных, управление комиссиями/лимитами и другими карточными данными; бизнес-логику и бухгалтерский учет по различным типам карт, включая полный цикл обслуживания кредитных карт, а также обеспечил автоматизированное взаимодействие со сторонними системами как самого Банка, так и его партнеров. Кроме того, в новой системе переработаны и оптимизированы инструменты для учета и анализа работы терминальной сети Банка (банкоматы и POS-терминалы).

«Благодаря профессиональной поддержке команды Compass Plus даже в условиях пандемии COVID-19 мы смогли запустить этот проект в кратчайшие сроки. Мы уверены, что это только начало долгосрочных партнерских отношений, а возможности программной платформы TranzAxis послужат нам фундаментом для развития бизнеса на долгие годы вперед», – заявил Назим Ибрагимов, руководитель проекта и член правления Халг Банка.

Директор департамента IT Халг Банка Али Ахундов так прокомментировал совместную работу: «Этот проект стал частью масштабного процесса модернизации IT-инфраструктуры Банка, включающего в себя обновление множества систем и сервисов. В силу своей гибкости, функциональных особенностей и архитектуры TranzAxis сыграл ключевую роль в автоматизации нашего розничного бизнеса».

Алексей Осипов, исполнительный вице-президент Compass Plus, добавил: «Рынок Азербайджана является поистине опорным для нашей компании: из 30 банков и двух процессоров, работающих в стране, семь финансовых институтов уже являются клиентами Compass Plus! Проект с Халг Банком в очередной раз подтвердил лидирующие позиции Compass Plus на местном рынке, а также позволил нам приобрести надежного партнера – одного из крупнейших игроков финансовой отрасли Азербайджана».

О Халг Банке: ОАО «Халг Банк» был основан в декабре 2004 года. Банк является универсальным финансовым институтом с широкой филиальной сетью и предлагает клиентам банковские услуги и продукты высокого уровня. Важное значение придается развитию отношений с зарубежными партнерами. Халг Банк входит в пятерку ведущих банков Азербайджана, имеет солидную базу корпоративных клиентов, среди которых крупные представители добывающей промышленности, производственного и обслуживающего секторов страны. Сегодня Банк имеет 30 филиалов как в столице, так и в регионах страны. Xalq Bank имеет статус Принципиального члена международных платежных систем Visa International и Masterсard International.

О компании Compass Plus: Основной целью Compass Plus является создание и развитие платежных технологий, отвечающих требованиям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Наши высококлассные решения обеспечивают всем клиентам – от стартапов до признанных лидеров рынка – возможность встать у руля своей собственной платежной экосистемы. В партнерстве с клиентами мы создаем передовые и по-настоящему уникальные продукты и сервисы, а наш богатейший опыт позволяет беспрецедентно быстро и легко выводить их на рынок.