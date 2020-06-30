Рубль к концу 2020 года может укрепиться до 60 за один доллар, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС .

«Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года 60—62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60 к доллару», — отметил Греф.

Он подчеркнул, что пока тенденции таковы, но «никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться».