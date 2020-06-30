Размер ВВП России к IV кварталу 2021 года восстановится до уровня 2019 года, а рост в 2022 году может составить около 3%. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании у председателя правительства РФ Михаила Мишустина по ситуации на рынке труда, сообщает Минэкономразвития.

«Общенациональным планом восстановления экономики предусмотрено, что мы к четвертому кварталу 2021 года возвращаемся на среднегодовой размер ВВП 2019 года, и тем самым мы задачу по, скажем так, восстановлению экономики выполняем», — сказал министр.

«И с 2022 года мы возвращаемся на траекторию устойчивого экономического роста, значит, имеем цифры роста в районе 3%», — добавил он, уточнив, что будут возможны колебания.



«Это сейчас прогноз — за счет реализации того пакета, который у нас предусмотрен общенациональным планом», — уточнил Решетников.