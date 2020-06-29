На первоначальном этапе система гарантирования вложений в индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) будет добровольной — с таким предложением участников рынка концептуально согласились регулятор и депутаты, входящие в рабочую группу при Госдуме. Об этом пишут «Известия» . Поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта подготовила Национальная финансовая ассоциация (НФА). Первоначально для брокеров и управляющих, привлекающих средства граждан на ИИС, предполагался обязательный формат, но участники рынка считают, что для запуска полноценной системы гарантирования сначала необходимо развить систему счетов второго типа.

Актуальность системы гарантирования для ИИС объясняется тем, что в последнее время этот инструмент активно продвигается в качестве альтернативы вкладам, обещанная доходность по которым постоянно падает. Для консервативных инвесторов, привыкших к надежности вложений в банки, ИИС по-прежнему остаются рискованным вложением. В этом году Госдума планировала рассмотреть законопроект о гарантировании инвестиций физлиц на ИИС. На данный момент, как полагают в НФА, механизм обязательного гарантирования несвоевременен, поэтому профучастники предложили добровольный формат по крайней мере на переходный период.

Как пояснили в НФА, ни государство, ни ЦБ не выразили готовности участвовать в финансировании формирования системы по аналогии с системой страхования вкладов. Если средств в фонде не хватает, то АСВ занимает их у регулятора. У системы гарантирования ИИС может просто не хватать денег на выплату компенсаций. Для накопления достаточного объема средств в фонде необходимо, чтобы количество участников, работающих с ИИС, увеличилось на порядок, а также выросли суммы на счетах граждан. Для этого сейчас необходимо сконцентрироваться на развитии ИИС второго типа, считают в НФА.

ЦБ и депутаты поддержали увеличение максимальной суммы вложений до 2,5—3 млн рублей в год, что позволит увеличить и налоговые вычеты с дохода, рассказали в НФА. Там считают, очень важно разделить предмет гарантирования — страховаться должен не кредитный риск, а мошеннические действия брокеров и управляющих. Кроме того, ассоциация предложила выплачивать при наступлении страхового случая не все потерянные средства, а 90%.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что «Банк России концептуально поддерживает предложения НФА, которые обсуждались в том числе на рабочей группе в Госдуме». Предполагается, что изначально будет действовать принцип добровольности. Нужно оценить, как будет развиваться рынок ИИС в результате поправок, направленных на совершенствование ИИС второго типа, уточнили в ЦБ. Там добавили, если объемы, аккумулируемые на ИИС, будут расти и станут значительными, то, возможно, будет целесообразно вернуться к обсуждению обязательной системы гарантирования.