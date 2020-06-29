Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России пресекли в Москве деятельность преступной группы, которая вывела из страны до 1 млрд рублей на поставках медоборудования. Участники группы завышали стоимость медицинского оборудования при ввозе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Злоумышленники с 2016 года действовали на рынке импортного медицинского и косметологического оборудования, которое ввозится без уплаты таможенных пошлин. Подделывая внешнеторговые контракты, участники преступной группы ввозили через фиктивные компании и по завышенным ценам аппараты для ультразвуковых исследований, консоли для систем жизнеобеспечения, хирургические лазерные системы», — говорится в сообщении.



В некоторых случаях одни и те же товары неоднократно вывозились за границу по заниженной стоимости и ввозились обратно — с завышением стоимости. Участники преступной группы также практиковали ввоз китайского медоборудования под видом аналогичных товаров европейского производства.



«Всего за период противоправной деятельности злоумышленники использовали около 50 фирм-однодневок в России и за рубежом и, по данным следствия, вывели в адрес нерезидентов от 500 млн рублей до 1 млрд рублей», — уточняют в ведомстве.

Одним из эпизодов преступной деятельности группы стал ввоз по поддельному контракту весной 2019 года в Московскую область из Латвии новой углекислотной хирургической лазерной системы себестоимостью около 350 тыс. рублей с заявленной стоимостью более 13 млн рублей. Товар впоследствии был реализован с наценкой. Таким образом, в ходе данного эпизода злоумышленники вывели из России в Германию более 9 млн рублей.

«25—26 июня 2020 года прошли оперативные мероприятия в жилых и офисных помещениях в Москве и Московской области. Были допрошены и задержаны лица, имеющие отношение к делу: генеральные директора фиктивных компаний; лица, ответственные за взаимодействие с таможней; создатель фирм-однодневок; лицо, выдававшее от имени завода по производству медоборудования разрешение на ввоз такого оборудованияй», — отмечает ФТС.

Оперативники также обнаружили и изъяли носители информации, печати фирм-однодневок и крупные суммы наличных денежных средств в рублях, долларах и евро — всего около 50 млн рублей в эквиваленте.

Расследование продолжается.