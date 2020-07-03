Рейтинговое агентство Fitch Ratings сохраняет прогноз по сокращению мирового ВВП в 2020 году на 4,6%, хотя для ряда стран, включая Россию, прогноз ухудшен.

Как отмечается в материале агентства, стабилизация мирового прогноза связана с более четкими свидетельствами улучшения ситуации с экономической активностью в последние недели.

В агентстве делают оговорку, что риск новой волны коронавируса и возобновления карантинного режима в национальных экономиках остается высоким. Это все может прервать ожидаемую траекторию восстановления экономики.

Как уточняется, агентство повысило прогноз по росту ВВП Китая в 2020 году до 1,2% с 0,7%, улучшило прогнозы для Австралии и Южной Кореи до минус 2,7% и минус 0,9% с минус 5% и минус 1,2% соответственно; спад в Германии в 2020-м теперь ожидается на уровне 6,3% вместо 6,7%, в целом в еврозоне — на уровне 8% вместо 8,2%.

Прогноз по годовой динамике ВВП США в 2020-м сохранен на уровне минус 5,6%.

Между тем Fitch ухудшило прогнозы для Бразилии, Великобритании, Мексики, России, Турции, ЮАР и Индонезии. Например, в Бразилии, где распространение COVID-2019 усиливается, теперь ожидается спад на 7%, а не на 6% в 2020-м, в Мексике — на 9,1% вместо 7,4%, в Британии — на 9% вместо 7,8%.

Для России прогноз по экономическому спаду в 2020 году ухудшен на 0,8 процентного пункта — до 5,8% с ожидавшихся ранее 5% . Аналитики, в частности, указывают на ухудшение ситуации с вирусом и падение производства нефти. В 2021 году ожидается рост ВВП на 3,6%, в 2022-м — на 2%.

В числе прочего Fitch прогнозирует ключевую ставку Банка России на конец 2020 года на уровне 4% (напомним, с 22 июня, после последнего снижения сразу на 1 п. п. , она составляет 4,5%), на конец следующего года — на уровне 5%, на конец 2022-го — 5,5%, а курс доллара на конец указанных периодов составит, как ожидается, 70, 68 и 67 рублей соответственно.



По прогнозам Fitch, мировая экономика вырастет на 4,9% в 2021 году и на 3,4% в 2022-м.

