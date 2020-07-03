Финансирование по всей системе нацпроектов в следующие два года в общей сложности может уменьшиться на 140 млрд рублей, пишут «Известия» . Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина. Самая ощутимая поправка — снижение расходов на «Демографию» — всего на 150 млрд рублей (более 10% стоимости нацпроекта на 2021—2022 годы). Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. В пресс-службе Минфина сообщили, что ключевой фактор, обусловивший уменьшение финансирования этого национального проекта — это уточнение прогнозируемого количества обращений граждан за материнским капиталом.

Значительные поправки коснулись также нацпроекта по поддержке малого бизнеса. На него в следующие два года будет потрачено почти на 7 млрд рублей меньше. Сокращение связано главным образом с корректировкой планов по льготному кредитованию предпринимателей. В Минфине поправку объяснили переносом на 2020 год части субсидий по поддержке малого бизнеса. В пресс-службе Минэкономразвития отметили, что решение перебросить деньги с 2021-го на 2020 год связано с необходимостью направить регионам средства для поддержки предпринимателей в пандемию. Суммы расходов могут дополнительно пересмотреть, когда будут изменены макропоказатели социально-экономического развития РФ — прежде всего это касается трат, выраженных в иностранной валюте или подлежащих индексации, уточнили в Минфине.

По мнению экспертов, очевидно, власти не хотят возвращаться к жесткой бюджетной консолидации и снижать затраты на нацпроекты. Только в этом году расходы возрастут, господдержка экономики в дальнейшем также будет увеличиваться, хотя и сдержанными темпами. Если мир втянется в длительный структурный кризис, например из-за новой волны пандемии или торговых войн, природной ренты в значимых масштабах у РФ не будет, отметили эксперты. В этих условиях принципиально сманеврировать на повышение эффективности и экономики в целом, и бюджетных расходов. Ресурсы казны на данный момент остаются основными инструментами модернизации страны, важно направить усилия на раскрутку нацпроектов. Иначе есть риск, что конкурентоспособность российской экономики будет падать, и страна войдет в новую мировую систему подчиненным игроком, считают эксперты.