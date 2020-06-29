В минувшую пятницу ситуация на мировых рынках акций была непростой, и к концу дня инвесторы оказались во власти пессимистических настроений на фоне возобновления роста случаев инфицированных Covid-19 по всему миру. Развивающиеся рынки находились под особенно сильным давлением, и российский рынок акций на закрытии снизился – индекс РТС опустился на 0,8% до 1 246 пунктов, а индекс Московской биржи не изменился и по итогам дня закрылся на отметке 2 761 пунктов. Европейские рынки снизились в конце торгового дня –индекс StoxxEuro600 опустился на 0,4%. Курс рубля ослаб на 1,1% до 69,80 руб./долл., повторив динамику валют стран-аналогов с EM. Цены на нефть снижались (Brent опустилась на 0,1% до 41,02 долл./барр.).

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций столкнется с внешним давлением: Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет находиться под давлением негативного внешнего фона, так как возобновление роста инфицированных Covid-19 в США и повторное введение карантинных мер во многих штатах США, включая Флориду, Калифорнию и Техас, не способствует большому оптимизму на глобальных рынках. Это усиливает неопределенность в части спроса и перспектив роста; цена на нефть идет вниз – Brent опустилась на 1,3% до 40,46 долл./барр. На российском рынке акций мы ожидаем, что акции компаний циклических отраслей будут испытывать сильное давление; однако сильный курс рубля окажет поддержку защитным активам из розничного и энергетического секторов, особенно дивидендным историям. Акции технологических компаний могут оказаться под давлением негативных новостей, так как крупные международные компании сокращают свои рекламные бюджеты.

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Urals торгуется с рекордной премией к Brent на фоне роста спроса на российский экспортный сорт; ПОЗИТИВНО Согласно данным агентства Argus, в четверг стоимость Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ) достигла рекордной премии к Brent с сентября 1994 г. ввиду ожидающегося сокращения российского экспорта на фоне восстановления спроса на домашнем рынке до уровней, предшествующих пандемии. Скачок роста вызван ростом спроса на нефть со стороны европейских НПЗ, столкнувшихся с дефицитом поставок российского сорта нефти, которые, как ожидается, снизятся на 42% м/м (на 440 тыс. барр. в сутки ниже) всего до 860 тыс. барр. в сутки, исходя из графика портовых отгрузок в российских портах (предварительные данные Транснефти на 1-10 июля 2020). В свою очередь, сильное снижение запланированного морского экспорта в основном вызвано продлением сокращения добычи в рамках OПЕК+, согласно которому российские производители нефти вынуждены были продлить сокращение добычи в размере 0,5 млн барр. в сутки в течение июля при одновременном существенном увеличении переработки на внутреннем рынке.

Как сообщает агентство “Интерфакс”, июльские поставки на российские НПЗ должны вырасти примерно на 280 тыс. барр. в сутки (10% м/м) за счёт экспортных объемов на фоне восстановления маржи переработки в России с максимально низкого уровня в мае ввиду повышения экспортной пошлины на нефть на $31/барр в июле. В результате значительная премия, а также давление со стороны регулятора на российском рынке заставили экспортеров нарастить поставки на НПЗ, создав, тем самым, дефицит нефти тяжелых сортов на европейском рынке, используемых в качестве сырья большинством НПЗ в Европе. На фоне существенного сокращения запасов, а также перенаправления партий Urals в Азию и в США во время пандемии, спрос на российский сорт вырос в Европе, вызвав рост цен на Urals до $43,3/барр. в четверг, 25 июня 2020 (CIF Роттердам), что привело к рекордно высокой премии к североморскому датированному (эталон Brent в СЗЕ) в размере $2,4 за баррель.

Мы считаем, что высокая премия в котировках Urals сохранится в июле, после чего мы ожидаем снижение премии в начале августа на фоне послаблений в сокращении добычи в рамках сделки OPEC+. По нашим оценкам премия сорта Urals сохранится на уровне $1,5/барр. на протяжении всего летнего сезона, поскольку мы не видим существенной альтернативы российской нефти на европейском рынке.

Никита Блохин: NBlokhin2@alfabank.ru (Старший аналитик)

Первые лица АФК “Системы” высказались по поводу потенциальных IPO Ozon и Segezha Group; НЕЙТРАЛЬНО или ПОЗИТИВНО АФК “Система” (SSA LI, AFKS RX, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) 27 июня провела ГОСА. Как сообщает газета “Ведомости”, в ходе собрания мажоритарный акционер АФК “Системы” Владимир Евтушенков сообщил о сильной заинтересованности международных инвесторов в компании Ozon (АФК “Системе” принадлежит примерно 43% акций компании). Как сообщается, инвестиции в этот актив рассматривали Amazon и Softbank, а полгода назад гендиректор Ozon Александр Шульгин встречался по этому вопросу с главой Amazon Джеффом Безосом. По словам г-на Евтушенкова, Ozon “в нескольких шагах от прибыльности и подготовлен к IPO великолепно”. Кроме того, как сообщает агентство “Прайм”, в ходе онлайн трансляции ГОСА, президент АФК “Системы” Владимир Чирахов сообщил о готовности к IPO Segezhda Group, однако неблагоприятная конъюнктура рынка является главным препятствием для выхода этого актива на рынок.

Нас совсем не удивляет новость о том, что международные онлайн-игроки проявляют интерес к Ozon, учитывая впечатляющий рост компании в последние несколько кварталов, а также перспективы проведения IPO. Хотя АФК “Система” и Baring Vostok продолжают в равной степени финансировать развитие Ozon, мы не исключаем, что Baring потенциально готов рассмотреть (полностью или частично) выход из него. Тем не менее, мы сильно сомневаемся в том, что в ближайшее время может быть объявлено о сделке с международной компанией, так как любая стратегическая иностранная инвестиция в крупнейший российский онлайн-актив должна получить одобрения на уровне высшего руководства страны. Что касается потенциального IPO Ozon, мы считаем, что наиболее реалистичные сроки его проведения – это все же конец 2021 или 2022 гг., а не ближайшие 12 месяцев, учитывая, что актив должен выйти на безубыточность к концу 2022 г. (согласно последнему публичному заявлению гендиректора в ноябре). Кроме того, если АФК “Система” и Baring Vostok смогут привлечь нового стратегического инвестора в Ozon (в прессе циркулировали сообщения об интересе со стороны Сбербанка), потенциальные вливания капитала в маркетплейс могут покрыть его инвестиционные потребности на срок два года или более, что снизит важность и срочность IPO как источника капитала. В то же время, мы вполне допускаем IPO Segezha в ближайшие 6-9 месяцев в случае восстановления глобального целлюлоза-бумажного рынка и благоприятной ситуации на рынках капиталов. Хотя никакой особенно новой информации в заявлениях не содержится, инвесторы могут отреагировать на них положительно в краткосрочной перспективе.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналити