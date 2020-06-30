Рост цен на сырье может вызвать кредитный бум в странах-экспортерах, который затем, после снижения сырьевых цен, может привести к системному кризису, говорится во втором номере научного журнала Банка России «Деньги и кредит» .



Денежно-кредитная и макропруденциальная политика способны сдержать опасные темпы роста кредитования, но должны ли они дополнять друг друга или, напротив, выступать субститутами, когда ужесточение одной политики компенсируется смягчением другой? В статье Ивана Хотулева и Константина Стырина (Банк России) показано, что для малой открытой экономики оптимальным будет вариант, когда денежно-кредитная и макропруденциальная политика дополняют друг друга. В закрытой же экономике они склонны друг друга замещать.

В статье Натальи Турдыевой (Банк России) рассматривается, как воздействует на российскую экономику падение цен на экспортируемые товары. Автор строит несколько гипотетических сценариев такого падения и рассчитывает его влияние на благосостояние потребителей и на российский ВВП. В работе также оценивается эффект, который падение экспортных цен может оказать на каждую из 52 отраслей российской экономики.



Завершают номер две работы, посвященные регулированию банковского сектора. Михаил Мамонов (МГИМО и CERGE-EI) анализирует, как дисбалансы в срочной структуре операций российских банков могут предсказывать вероятность образования «дыр» в капитале и возможную величину этих «дыр». Генрих Пеникас (Банк России, НИУ «ВШЭ» и Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН) оценивает выгоды, которые банки, использующие в рамках «Базеля II» и «Базеля III» подход внутренних рейтингов, получают при выделении в отдельный класс низкодефолтных кредитных портфелей.