Деловая активность в российской экономике оставалась пониженной в мае 2020 года под действием ограничительных мер по сдерживанию эпидемии коронавируса. Значимым дополнительным фактором снижения объема промышленного производства стало сокращение добычи полезных ископаемых в условиях возобновления соглашения ОПЕК+. Об этом говорится в очередном выпуске материала ЦБ «Экономика: факты, оценки, комментарии» .

Вместе с тем темпы снижения выпуска в мае уменьшились по сравнению с апрелем в помесячном сопоставлении с исключением сезонности. Наметился восстановительный рост в выпуске потребительских и инвестиционных товаров. Начала восстанавливаться потребительская активность.

Смягчение и полная отмена ограничений во многих регионах России будут способствовать ускорению роста деловой активности в ближайшие месяцы. Однако на горизонте 2020 года спрос — как внешний, так и внутренний — будет сдержанным, а его влияние на темпы роста потребительских цен при этом будет дезинфляционным.

В числе прочего ЦБ в своем обзоре напоминает, что в результате приостановки деятельности части предприятий для сдерживания распространения коронавируса в весенние месяцы потребность работодателей в рабочей силе снизилась. Уровень безработицы в мае 2020 года вырос до 6,1% (в апреле равнялся 5,7%). Численность безработных за месяц увеличилась на 0,3 млн человек. Еще более значимо, на 0,9 млн человек, выросло количество обращений в службы занятости, что отчасти обусловлено увеличением максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ (12,1 тыс. рублей), а также введением упрощенной системы проверки данных заявителей для получения пособия.

В условиях действия ограничений экономической активности, направленных на сдерживание эпидемии коронавируса в России, годовой рост номинальной заработной платы в апреле резко замедлился — до 1% (в марте составил 8,6%). Заметное снижение трудовых компенсаций наблюдалось в отраслях сферы услуг, наиболее сильно пострадавших от эпидемии (гостиницы и рестораны, культура и спорт, авиаперевозки и т. д.). В реальном выражении заработная плата сократилась на 2%.

В июне потребительские настроения населения начали улучшаться, указано также в обзоре. По данным пятого телефонного опроса ООО «инФОМ», проведенного 1—7 июня, впервые с апреля текущего года существенно снизилась (до 29%) доля респондентов, сообщивших об ухудшении в последние две недели материального положения. Одновременно возросла частота выбора варианта ответа о неизменности материального положения (до 65%). Такие результаты, с одной стороны, свидетельствуют об улучшении ситуации в российской экономике и ожиданий респондентов, а с другой стороны, указывают на то, что процесс восстановления роста доходов населения, вероятно, будет длительным, рассуждают в Центробанке.



В 2020 году ВВП России уменьшится на 4—6%, напомнили в ЦБ уже звучавший ранее прогноз. По оценкам Банка России, во II квартале спад ВВП может превысить 8% в годовом выражении из‑за существенного влияния ограничительных мер на экономическую активность, а также сокращения внешнего спроса. Основной вклад в снижение выпуска внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта. В III квартале постепенное смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для восстановления экономической активности.