Более 760 тыс. самозанятых в РФ на сегодняшний день получили налоговый капитал на сумму более 9,2 млрд рублей, заявил в ходе совещания с главой Кабмина министр финансов Антон Силуанов.

«На сегодняшний день предоставлен вычет более 760 тысячам налогоплательщиков на сумму более 9,2 миллиарда рублей», — сказал Силуанов.

Он напомнил, что средства получат все, кто приобретет статус самозанятого до конца года. «С 1 июня всем самозанятым начислен так называемый налоговый вычет в размере одного МРОТ, и этот налоговый вычет будет начислен и всем тем самозанятым, которые будут зарегистрированы до конца текущего года», — напомнил он.