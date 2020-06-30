Приобрести транспортное средство по программе «Новый автомобиль» можно по ставке от 8% годовых, по программе «Автомобиль с пробегом» - от 9%. С начала года клиенты оформили 2,3 тыс. сделок на покупку автомобиля на сумму более 2,2 млрд рублей. Средний размер кредита составил 970 тыс. рублей.

Кредит на новый или подержанный автомобиль выдается на срок от 2 до 7 лет с возможностью досрочного погашения. Сумма займа составляет от 100 тыс. рублей до 6,5 млн рублей. Купить машину иностранного или отечественного производства можно у официального дилера – партнера Банка в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Перми, Челябинске, Кемерово, Новосибирске, Ижевске, Омске, Воронеже, Калининграде.

«На фоне снижения ключевой ставки банки уменьшают проценты по кредитам, поддерживая своих партнеров и клиентов в текущей рыночной ситуации. Банк ЗЕНИТ предлагает ряд кредитных программ, среди которых заемщик может подобрать оптимальный вариант», - отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Также в Банке ЗЕНИТ клиент может получить автокредит с государственной поддержкой по программам «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» по ставке от 8% годовых. Воспользоваться предложением могут заемщики с несовершеннолетним ребенком, а также физические лица, впервые приобретающие машину.