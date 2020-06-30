Банк «Возрождение», в действиях которого Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушения закона «О защите конкуренции» и направила в связи с этим предупреждение, выполнил предписание в полном объеме. Об этом сообщается в понедельник на сайте ФАС.

Антимонопольная служба выявила признаки недобросовестной конкуренции при заключении банком договоров вклада с плавающей ставкой: банк включал в заявления на открытие вклада только сведения о едином размере процентной ставки, а информацию о том, что в отношении сумм пополнения будут применяться плавающие процентные ставки, которые были закреплены иными документами, не раскрывал. Как следует из релиза, речь идет о вкладе «Комфортный Плюс» и аналогичном депозите для пенсионеров.

«Ненадлежащее информирование клиентов связано с применением типовых форм заявления на открытие вклада, содержание которых не соответствовало условиям вкладов с плавающей ставкой, и осуществлялось в период с даты введения вкладов и до октября 2018 года, когда типовые формы были исправлены. Однако клиенты банка не были должным образом уведомлены об изменении типовых форм», — указано в сообщении.

В мае текущего года ФАС России предупредила банк «Возрождение» о необходимости принятия мер по устранению последствий действий, содержащих признаки нарушения закона.

Банк в установленные сроки представил в ФАС сведения и документы, подтверждающие исполнение предусмотренных предупреждением действий.

Банк разместил на главной странице сайта сообщение для клиентов с действующими вкладами «Комфортный Плюс», «Комфортный Плюс» (для пенсионеров) об исполнении договора банковского вклада, обратив особое внимание на порядок начисления и размер процентов по вкладам.

Такая же информация была направлена индивидуальными сообщениями клиентам банка.

«Предупреждение ведомства было направлено на устранение последствий недобросовестных действий банка и выдано в целях надлежащего информирования клиентов, которые могли быть введены в заблуждение об условиях начисления процентов согласно плавающим ставкам», — пояснила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева.



«Поскольку предупреждение исполнено и банк «Возрождение» полностью устранил причины, условия и последствия действий с признаками недобросовестной конкуренции, у службы отсутствуют основания для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства и применения мер административной ответственности к банку», — отметила она.