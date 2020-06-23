Банк ВТБ запускает рефинансирование кредитов с возможностью отсрочки платежей. В финучреждении подчеркивают, что такой продукт впервые предлагается на рынке, и уточняют, что теперь заемщики сторонних банков с любым кредитным продуктом могут перевести его в ВТБ под ставку от 8,9% годовых и не вносить платежи по нему в течение трех месяцев.

Рефинансирование предоставляется заемщикам с положительной кредитной историей на погашение залоговых и беззалоговых кредитов: потребительского кредита , автокредита и ипотеки , а также задолженности по кредитным картам . При оформлении услуги клиент самостоятельно выбирает период отсрочки — один или три месяца. Для этого не требуется представлять какие-либо дополнительные документы. Проценты за первые месяцы включаются в состав последующих платежей без изменения их размера за счет увеличения срока кредита.

«Рефинансирование с отсрочкой платежей является удобной альтернативой стандартным программам каникул», — отмечает начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ Евгений Благинин. В банке ожидают, что услуга будет в том числе востребована клиентами, которым ранее по тем или иным причинам отказали в каникулах в других банках.



При рефинансировании клиентам выдается кредит наличными . Сумма может составлять от 50 тыс. до 5 млн рублей, срок — до семи лет. Можно подать заявку в офисе или заполнить форму дистанционно на сайте банка.