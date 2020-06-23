Драйвером улучшений в экономических процессах на прошлой неделе впервые с начала «коронакризиса» стал сектор услуг. К такому выводу пришли в лаборатории Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» по итогам изучения потребительской активности россиян 15—21 июня.

За указанный период дополнительные расходы на услуги составили не менее 30 млрд рублей, а падение в этом сегменте теперь составляет 30,2% в годовом выражении. Еще в апреле оно было значительно больше и достигало 58% по сравнению с прошлым годом, отмечают в Сбербанке.

«Улучшение последней недели связано в основном со снятием ограничений в Москве. Спрос вернулся в кафе, рестораны, а также продолжается восстановление бьюти-индустрии. В столичном регионе расходы в категории «салоны красоты, массаж, спа» выросли более чем в два раза по сравнению с предшествующей неделей», — указывают аналитики

Лидером по темпам восстановления и в России в целом, и в Москве стал сегмент «аренда автотранспорта». Здесь также отмечен двукратный рост трат за неделю, что связано с возвращением каршеринга. В результате падение относительно 2019 года сократилось до 57% с 80% семью днями ранее.

Тем не менее суммарный объем рынков услуг в Москве и области остается на 28,8% ниже уровней 2019 года. Вблизи прошлогодних значений находятся лишь траты в категориях «медицинские услуги» и «объявления и реклама». Расходы на салоны красоты, массаж, спа сокращаются на 15% по сравнению с прошлым годом. Эксперты отмечают двоякость ситуации: «С одной стороны, еще в начале июня падение здесь достигало 82% год к году, и темпы восстановления, безусловно, впечатляют. С другой — бизнес уже работает вблизи условно максимальной загрузки».

В целом за период с 15 по 21 июня расходы потребителей на товары и услуги остались примерно на уровнях предшествующей недели. Падение сократилось до 6,5% в годовом выражении по сравнению с прошлым годом. Индекс потребительской активности на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru, характеризующий разнообразие категорий товаров и услуг в корзине покупателей, за тот же период подрос с 73 до 73,5 пункта. Потребление в России сопоставимо с неактивным будним днем 2019 года.



По данным Сбербанка, представленным на SberIndex.ru, объем фонда оплаты труда без учета здравоохранения и образования в марте — мае снизился на 4,3% относительно февраля. Это выступит органическим ограничителем дальнейшего восстановления потребления, предупреждают аналитики.

