ИТ-компания внедрила в банке коробочное решение «Собственные облигации» в дополнение к уже установленным модулям из линейки программного комплекса RS-Securities V.6 для оптимизации банковской деятельности на финансовых рынках.

Новые функции позволят РНКБ автоматизировать импортирование биржевой информации с итогами торгов на Московской и Санкт-Петербургской биржах, формирование проводок бэк-офисного, бухгалтерского и депозитарного учета по операциям, формирование документов, связанных с размещением и обслуживанием выпущенных облигаций, расчет эффективной процентной ставки, амортизированной стоимости и корректировки стоимости финансовых инструментов.

«Банк РНКБ уже успешно использует модули из линейки решений RS-Securities V.6 для автоматизации работы бэк-офиса на фондовом рынке, — отметил вице-президент — директор департамента операционной поддержки и закупочной деятельности РНКБ Александр Титов. — Благодаря внедрению коробочной версии мы получили решение plug&play, позволяющее начать вести автоматизированный учет выпущенных облигаций в RS-Securities практически сразу после их размещения».

«РНКБ в числе первых наших клиентов оценил преимущества модуля “Собственные облигации”, который в комплексе с “Бэк-офисом операций с ценными бумагами” является универсальным инструментом для автоматизации работы с любыми видами эмиссионных ценных бумаг, — сообщил Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Внедрив коробочную версию программного комплекса RS-Securities V.6, финансовая организация смогла на практике убедиться, что автоматизировать такое сложное направление, как учет и обработка операций с собственными эмитированными ценными бумагами, можно быстро и с минимальными трудозатратами».

Для справки:

ПАО «РНКБ Банк» — банк со 100%-ым государственным участием, основанный в 1991 году. Является одним из ключевых банков Крыма и крупнейших финансовых институтов в Южном федеральном округе по размеру активов и количеству операционных офисов. Также представлен в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Принимает участие в реализации крупнейших инвестиционно-строительных проектов федерального и регионального значения на территории Крыма, а также занимается развитием социально значимых программ по таким направлениям как наука, культура, искусство, спорт, образование и здравоохранение. Действует во всех секторах банковского рынка и активно развивает розничный и корпоративный бизнес.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО, входящий в международную группу компаний Asseco. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.