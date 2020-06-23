Россияне активно пользуются дистанционными межбанковскими переводами с карты на карту, в том числе через Систему быстрых платежей, свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие».

Так, более 80% россиян за последние три месяца пользовались дистанционными переводами на карты в другие банки через интернет-банк или мобильное приложение. При этом 59% россиян (62% жителей Приволжского федерального округа, 61% — Уральского, 60% — Сибирского, 54% жителей Москвы и Московской области) переводили таким образом только мелкие суммы, а 24% (33% жителей Дальневосточного ФО, 27% — Северо-Кавказского, 26% москвичей) осуществляли и мелкие, и крупные денежные переводы. 13% респондентов совершали переводы исключительно в рамках одного банка. Не пользовались дистанционными переводами только 5% опрошенных.

Лишь 12% опрошенных (в Москве и Московской области — 8%) боятся переводить дистанционно крупные суммы. 2% заявили, что не хотят декларировать доходы и опасаются налоговой инспекции.

При этом 71% россиян (91% жителей Северо-Кавказского ФО, 75% — Дальневосточного, 72% москвичей) готовы пользоваться дистанционными переводами, в том числе через СБП, если такие переводы будут оставаться бесплатными. В настоящий момент по рекомендации Центробанка через СБП можно перевести без комиссий до 100 тыс. рублей. В этой связи в банке «Открытие» уточняют, что сам он относится к числу банков, где комиссии не берутся независимо от суммы перевода.

«За год с момента подключения «Открытия» к Системе быстрых платежей доля таких операций в общем объеме переводов выросла до 13%. На наш взгляд, в ближайшем будущем доля объемов переводов через СБП значительно увеличится — основной прирост мы прогнозируем на вторую половину 2020 года, то есть после того, как к СБП подключился крупнейший игрок (Сбербанк. — Прим. Банки.ру)», — прокомментировал начальник управления трансакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.



Опрос был проведен 19—21 июня по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—60 лет с медианным доходом 30—60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

