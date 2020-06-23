Потери российской экономики от пандемии коронавируса будут меньше, чем в других странах, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Российский ВВП в этом году неизбежно упадет, к сожалению, как и в других странах мира. Но наши потери, скорее всего, будут меньше, чем во многих других странах. И меньше, чем в прошлый глобальный кризис 2007—2008 годов», — сообщила Набиуллина, представляя отчет регулятора за 2019 год в Госдуме.

По прогнозу ЦБ, российский ВВП снизится в 2020 году на 4—6%. Ранее Эльвира Набиуллина допускала возвращение ВВП к уровням 2019 года только в первой половине 2022 года.