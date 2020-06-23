В Facebook обнаружилась новая схема мошенничества — объявления от лица Сбербанка и Альфа-Банка, которые якобы раздают клиентам деньги, пишет «Коммерсант» . Так, в объявлении якобы от лица Сбербанка предлагается перейти по ссылке, чтобы получить на карту до 600 тыс. рублей, которые банк решил раздать «в связи с текущей ситуацией». В Сбербанке заявили изданию, что не наблюдают активности Facebook, направленной на борьбу с мошеннической рекламой. В Сбербанке подчеркнули, что постоянно отслеживают появление в Интернете и социальных сетях мошеннических аккаунтов.

В пресс-службе Альфа-Банка сообщили, что с апреля банк фиксирует примерно двукратный рост количества мошеннических аккаунтов в соцсетях и сайтов-подделок, причем активно они распространяются именно через Facebook. Самый частый сценарий — обещание материальной помощи и выманивание платежных данных у клиента, добавили в банке.

В Facebook заявили, что компания использует «много ресурсов» для борьбы с подобной рекламой. Системы работают лучше, когда люди сообщают о замеченных случаях подобной рекламы, нажав на три точки в верхнем правом углу рекламного объявления и выбрав опцию «Пожаловаться на рекламу», заявил представитель компании.

Как правило, в подобных схемах под предлогом выплат от банков пользователю предлагают ввести персональную информацию, в том числе данные карты, а затем ввести код безопасности из СМС, чтобы ему пришла денежная помощь, в итоге деньги с карты уходят злоумышленникам, объясняет старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

По словам экспертов, распространять рекламу от имени организации могут и дочерние структуры или рекламные агентства — в таких условиях выявить из множества корпоративных аккаунтов бренда фейковые и блокировать их не представляется возможным. Facebook, являясь с точки зрения российского законодательства информационным посредником, не несет ответственности за содержание объявлений, поскольку обеспечивает лишь техническую возможность их размещения. Таким образом, вся полнота ответственности лежит на инициаторе распространения информации, а Facebook только обязан удалить спорный контент и предоставить заинтересованным лицам информацию о его распространителе, пояснили эксперты.