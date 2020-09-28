Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал обеспечить своевременную выплату зарплат даже в условиях пандемии коронавируса. На заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением этой инфекции глава Кабмина отметил, что из-за ограничений, связанных с пандемией, правительством установлены особенности правового регулирования трудовых отношений в 2020 году.

«Мной подписано постановление, которое дает людям дополнительные гарантии и позволяет более гибко решать возникающие вопросы. Обращаю внимание, что прежде всего должна быть обеспечена своевременная выплата заработной платы в соответствии с законодательством», — заявил Мишустин.

Для тех, кто работает на Крайнем Севере, по его словам, сохраняется возможность реализовать в 2021 году свое право на получение от работодателя компенсации по оплате проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно, если работник не воспользовался им в условиях ограничительных мер.

Кроме того, добавил глава Кабмина, документом определены случаи, когда можно не возвращать работодателю уже полученные в 2020 году, но не использованные из-за коронавируса компенсационные выплаты. «Речь идет о тех случаях, когда перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул работнику за них деньги», — пояснил Мишустин.