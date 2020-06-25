Минфин России на аукционе во вторник, 23 июня, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года. Размещенный объем выпуска составил 29,538 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 41,894 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 104,2738% от номинала, средневзвешенная цена — 104,3405% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,35% годовых.