Депозит с минимальной суммой от 5 тысяч рублей открывается под 5% годовых на 50 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Выплата процентов - в конце срока. Оформить вклад можно как в офисах КБ «Кубань Кредит», так и через Интернет-банк.

Кроме того, отменен вклад «Правильный», а также внесены изменения в условия и процентные ставки по вкладам «Пополняемый», «Пенсионный пополняемый», «Сберегательный», «Пенсионный сберегательный», «Пенсионный специальный», «Квартирный», «Детский», «VIP» и «VIP Семейный» (новые процентные ставки применяются, в том числе при пролонгации вклада).

С подробной информацией о депозитных продуктах КБ «Кубань Кредит» можно ознакомиться в офисах Банка, на сайте в разделах «Вклады» и «VIP-обслуживание» или в Контакт-центре по телефонам 8 800 555-25-18 и *2518 (звонок бесплатный).