Так, согласно исследованию, «Кубань Кредит» в первой половине года запрашивали в среднем 72 257 раз в месяц. Это лучший показатель среди самостоятельных банков Краснодарского края.

Аналитики отмечают, что оценка охватила крупнейшие кредитные организации страны. В частности, входящие в Топ-100 по объему собственных активов. Из них сформирован рейтинг 50 самых популярных банковских структур. Частота запросов определялась с помощью профильного сервиса системы Яндекс – Wordstat. Учитывались все варианты запросов каждого банка.

Динамика определялась соотношением данных за I квартал со статистикой за II квартал 2020 года. В то же время рейтинг составлен на основе среднего числа запросов в месяц за первые полгода 2020 года.