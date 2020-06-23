Банк «Кубань Кредит» выпустил обновленное мобильное приложение для операционной системы Android.
В новую версию добавлены распознавание QR-кодов, заказ услуги «Идеальный заемщик», а также возможность закрытия карт, счетов и вкладов.
Функция распознавание QR-кодов значительно упрощает процедуру оплаты по квитанциям. Теперь достаточно через приложение отсканировать код и внести необходимый платеж.
«Идеальный заемщик» - услуга, которая позволяет оценить качество своей кредитной истории и узнать шансы на получение кредита.
Кроме того, в обновленной версии мобильного банка стал возможен выбор номера телефона из адресной книги устройства для оплаты сотовой связи.
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