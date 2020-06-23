В новую версию добавлены распознавание QR-кодов, заказ услуги «Идеальный заемщик», а также возможность закрытия карт, счетов и вкладов.

Функция распознавание QR-кодов значительно упрощает процедуру оплаты по квитанциям. Теперь достаточно через приложение отсканировать код и внести необходимый платеж.

«Идеальный заемщик» - услуга, которая позволяет оценить качество своей кредитной истории и узнать шансы на получение кредита.

Кроме того, в обновленной версии мобильного банка стал возможен выбор номера телефона из адресной книги устройства для оплаты сотовой связи.