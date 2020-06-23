Ставки по кредитам застройщикам, сохранившим занятость и не допустившим срыв сроков ввода домов, будут субсидироваться до 4,5% после снижения ключевой ставки, сообщил замглавы Минстроя Никита Стасишин на совещании по реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в Уральском федеральном округе.

«Если сегодня ставка составляет в среднем 10,5%, то мы субсидируем до ключевой. Кредиты за май — так как ключевая была 5,5% — мы будем субсидировать до 5,5%, а кредиты за июнь уже, соответственно, будем субсидировать до 4,5%», — сказал Стасишин.

Он добавил, что 22 июня комиссия при Минстрое рассмотрела заявки от банков на компенсации, в Уральском федеральном округе заявки подали из Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

На субсидирование процентной ставки по кредитам для строительных компаний правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года).