Для отправки платежей в среде СБП клиенты Хакасского муниципального банка используют интерфейсы онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru. В качестве шлюза к операционному платежному и клиринговому центру СБП используется облачная Платформа «Золотой Короны», которая является аккредитованным процессором для подключения кредитных организаций к Системе быстрых платежей. Зачисление поступающих чрез СБП платежей происходит в АБС ЦФТ-Ритейл банк.

«Система быстрых платежей делает максимально доступным один из наиболее востребованных финансовых сервисов – p2p переводы. Сегодня, когда все коммуникации стремительно переходят в онлайн, а смартфон как платежный форм-фактор уверенно вытесняет банковскую карту, мы рады вместе с партнерами из ЦФТ представить нашим клиентам этот актуальный сервис», – комментирует Владимир Бойко, заведующий сектором внедрения информационных технологий Хакасского муниципального банка.

«За полтора года своей работы СБП стала значимым элементом финансового рынка. Количество и объем платежей через систему показывают уверенный ежемесячный рост. Сам принцип перевода по номеру телефона – простой, понятный, удобный, поддержанный сегодня комфортной тарифной политикой, создают весьма привлекательный пользовательский кейс. Мы с большой готовностью участвуем в тиражировании этого сервиса, помогая нашим банкам-партнерам подключаться к СБП. На следующем этапе мы с коллегами из Хакасского муниципального банка планируем запустить через СБП платежи в пользу юридических лиц», – говорит Андрей Надточий, технический директор сервиса «Платформа банковского самообслуживания», «Золотая Корона».

ООО «Хакасский муниципальный банк» создан 3 декабря 1990 года. Генеральная Лицензия ЦБ РФ №1049. Банк осуществляет все виды банковских операций, предоставляет полный комплекс услуг физическим и юридическим лицам. Сеть дополнительных офисов банка включает в себя 28 отделений на территории Республики Хакасия и Красноярского края.

«Золотая Корона» имеет 25-летний опыт в области процессинга, маршрутизации и обработки банковских операций, управления инцидентами, мониторинга и бесперебойности работы. Сервис «Платформа банковского самообслуживания» в режиме SaaS позволяет банку использовать инструменты для централизованного управления платежами и платежной инфраструктуры, имеет сертификаты PCI DSS, характеризуется высокой долей отказоустойчивости (99,97%). Платформу используют 125 банков РФ и СНГ.