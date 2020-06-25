Мировые рынки акций на прошлой неделе зашли в тупик, отскочив от своих максимумов начала июня. Российский рынок акций отставал от своих аналогов – по итогам недели индекс РТС прибавил 0,9% н/н, тогда как индекс MSCI EM повысился на 1,4% н/н, индекс S&P 500 подорожал на 3,4% н/н, индекс StoxxEuro600 вырос на 3,6% н/н (заметим также, что два последних биржевых индикатора – индексы S&P 500 и StoxxEuro600 – прежде чем начать торговаться в рамках ограниченного диапазона, начиная со вторника и вплоть до конца недели, они восстановились со своих низких уровней минувшего понедельника ). Продолжавшийся три недели подряд приток средств на российский рынок акций со стороны биржевых индексных фондов завершился на прошлой неделе, и по итогам недели российский рынок акций показал отток средств в размере $57 млн, тогда как отток средств с других рынков EM, прерванный притоком средств на предшествующей неделе, на прошлой неделе продолжился. Как ФРС США, так и МВФ охладили оптимизм рынков, понизив свои макроэкономические прогнозы на 2020 г. и указав на то, что сектор услуг пострадал сильнее от карантинных мер, чем обрабатывающая промышленность. Сильных цен на нефть (Brent укрепилась на 8,0% до 41,92 долл./барр.) на прошлой неделе оказалось недостаточно, чтобы сохранить рост на российском рынке акций. Курс рубля укрепился на 1,1% до 69,47 руб./долл., оставаясь сильным, несмотря на понижение ключевой процентной ставки ЦБ на 100 б. п. до 4,5%.

На перепроданных рынках новости о возобновлении роста числа заболевших Covid-19 вызывают повышенные опасения: Вектор движения российского рынка акций с текущих уровней будет зависеть от динамики ведущих развитых рынков. Макроэкономический контекст весьма неутешителен и вызывает настороженность: несмотря на устойчивую статистику в обрабатывающей промышленности, динамика в других секторах мировой экономики по-прежнему вызывает опасения; особенно тревожны данные по количеству безработных, потреблению и сектору услуг. Больше всего инвесторы встревожены ростом числа инфицированных Covid-19 – опасения по поводу вспышки второй волны пандемии до некоторой степени сдерживают рост рынков акций уже с четверга прошлой недели. Большинство развитых и развивающихся рынков сейчас движутся в боковом тренде. Согласно данным университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins University), в минувшую субботу в США заболело 30 тыс. человек – это самое высокое количество заболевших с начала мая. Коэффициент возобновления эпидемии в Германии подскочил до 2,88 в воскресенье с 1,79 днем ранее, а органы здравоохранения Германии заявили, что темпы распространения заболевания опережают уровень, необходимый для ее сдерживания в долгосрочно й перспективе. Эпидемия нарастает по всему миру – ВОЗ сообщает о рекордно высоком росте случаев заболевших в воскресенье. Сейчас вопрос состоит в том, следует ли правительствам вновь вводить карантинные меры или меры социального дистанцирования, чтобы сист емы здравоохранения различных стран вновь не столкнулись с проблемой дефицита койко-мест, и как эти меры могут повлиять на глобальную экономику. Инвесторы уже столкнулись с тем, что глобальные рынки акций с конца марта сильно забегали вперед, опережая весьма неутешительную экономическую реальность; учитывая что оценки стоимости компаний на глобальных рынках находятся на своих самых высоких уровнях с 2002 г., перспектива дальнейших экономических сбоев ввергает участников рынка в тревогу.

Стимулов для поддержания роста на рынках акций недостаточно: Рынки акций все еще возлагают большие надежды на масштабные меры поддержки со стороны мировых центробанков, в том числе со стороны ФРС США. И хотя щедрость центробанков поддерживает ликвидность на рынках и предоставляет “подушку безопасности” в случае резкого обвала экономики, ее недостаточно для того, чтобы оказать заметную поддержку восстановлению экономики. Волатильность на рынках сохраняется, и настроение к активам EM весьма переменчиво. На прошлой неделе, после первого с момента начала пандемии притока средств глобальных фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки, был зафиксирован отток.

Ребалансировка индекса Russell: В пятницу состоялся годовой пересмотр расчетной базы индекса FTSE Russell, который отслеживает динамику более $9 трлн активов. Обычно ребалансировка сопровождается очень высокими оборотами торгов. The Bank of America ожидает смещение веса индекса в сторону компаний крупной капитализации технологического сектора.

Цены на нефть стабильны, однако мы не исключаем их понижения: Цены на нефть находятся на устойчивом уровне в начале этой неделе; напомним, что за прошлую неделю они выросли на 8,0%. При прочих равных, цены на нефть ($41,98/барр.) выглядят устойчивыми около текущих уровней (+/- $2/барр.), однако мы исключаем потенциальное давление, источником которого может стать спрос по мере возобновления роста заболевших Covid-19 и, как следствие, некоторого ужесточения карантинных мер. Цены на нефть, вероятно, будут торговаться у текущих уровней на этой неделе, однако при ухудшении настроения на фоне дальнейшего роста случаев Covid-19, мы не исключаем их снижения.

Предварительные данные PMI еврозоны за июнь (будут опубликованы завтра) – ключевые индикаторы для оценки текущего состояния экономики: После сильного восстановления в мае с рекордных минимумов апреля PMI еврозоны, как ожидается, продолжат восстанавливаться; Продолжающееся восстановление этих индикаторов будет соответствовать последним показателям экономической активности и более сильному в сравнении с маем смягчению карантинных мер.

POG и MAIL подали заявки на получение листинга на Московской бирже. Производитель золота компания Petropavlovsk (POG LN) и ИТ-компания MAIL.ru (MAIL LI) подали заявки на получение листинга на Московской бирже. Торги акциями обеих компаний должны начаться уже в июле. Двойной листинг позволит обеим компания диверсифицировать свои базы акционеров и повысить ликвидность. Оба листинга также станут новым катализатором рос та для российского рынка акций и помогут привлечь новые деньги.

Московская биржа запускает вечернюю торговую сессию для 25 наиболее ликвидных акций: Московская биржа с 22 июня запускает вечернюю сессию на фондовом рынке. Уже с вечера понедельника, с 19:00 до 23:50, будут проходить торги 25 наиболее ликвидными акциями российских эмитентов, входящих в расчетную базу индекса Московской биржи. В их числе такие компании как Аэрофлот, АЛРОСа, Северсталь, ФСК, Газпром, Норникель, РусГидро, ИнтерРАО, ЛУКОЙЛ, Магнит, Московская биржа, МТС, НЛМК, НОВАТЭК, Полюс золото, Полиметалл, Роснефть, Сбербанк, “префы” Сбербанка, Сургутнефтегаз, “префы” Сургутнефтегаза, Татнефть, “префы” Татнефти, ВТБ, Яндекс.

Дата закрытия реестра по дивидендам SIBN за 2П19; на этой неделе проведут свои ГОСА LKOD, ALRS, GAZP, SBER: На этой неделе мы не ожидаем большого количества корпоративных новостей и событий. В пятницу наступает дата закрытия реестра на получение дивидендов за 2П19 Газпромнефти. Как ожидается, дивиденд на акцию составит 19,82 руб. при доходности 5,58%. Завтра состоится ГОСА ЛУКОЙЛа. ГОСА АЛРОСы состоится в среду. Газпром и Сбербанк проведут свои ГОСА в пятницу.

На этой неделе мы ожидаем консолидации на российском рынке акций и ухода инвесторов в защитные активы: Поскольку рынки все больше выглядят перекупленными на фоне отсутствия новых катализаторов роста, растет вероятность их коррекции в мировом масштабе, что окажет давление на российский рынок акций. В ближайшие недели, до конца июля, некоторую передышку российскому рынку акций может оказать сезон дивидендных выплат (более подробно об этом читайте в нашем обзоре “Дивиденды российских компаний: подарки еще не закончились“ от 18 июня). Сегодня сильно растут MA IL LI и POG LN на фоне планов по листингу на Московской бирже. Повышенным спросом будут пользоваться золотодобывающие компании на фоне ухода инвесторов в защитные активы и выхода цен на золото на семилетние максимумы – POLY, PLZL, HGM и POG; акции POG располагают дополнительным катализатором роста в связи с предстоящим листингом на Московской бирже. На краткосрочном горизонте привлекательны для покупки акции энергетических компаний (UPRO, ENRU, TGKA, OGKB, MSNG) и компаний ТМТ-сектора (MTSS, RTKM, MAIL, YNDX). Сталелитейные компании (EVR, NLMK, MMK, SVST), RUAL и MNOD (у MNOD прояснилась ситуация со штрафами за разлив топлива), вероятно, будут находиться под давлением. Акции нефтегазовых компаний, судя по всему, будут двигаться в боковом тренде; некоторой консолидации стоит ждать и в бумагах банковского сектора.