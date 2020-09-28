Рубль укрепляется к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск доллар терял 4 копейки, а евро — 10 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:12 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 68,91 рубля (минус 11 копеек), курс евро — 77,67 рубля (минус 18 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, во вторник утром на торгах в Азии основные валюты консолидируются вблизи уровней закрытия в понедельник. По его словам, стоимость нефти снизилась незначительно, но при этом сохраняется тенденция к росту до 44,5 доллара за баррель. Пара доллар/рубль понизила поддержку 69,16, теперь продавцам открыта дорога к 68,35 рубля.

«Рубль в первую половину понедельника игнорировал внешний позитив и пошел в наступление лишь после обеда. Не исключено, что спекулятивная покупка рубля вновь идет с Запада. Сегодня ждем открытия торгов по паре доллар/рубль чуть выше отметки 69, а дальше все будет зависеть от внешнего фона. Но сильных движений по рублю не ждем, поводов для оного пока не наблюдается», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.