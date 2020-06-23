Страховые компании, предлагающие потребителям страховку от заболевания коронавирусной инфекцией, не должны включать в договоры и правила страхования условия, которые фактически отменяют или задерживают выплаты по полису. Банк России направил страховщикам информационное письмо о недопустимости подобных практик.

В период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) многие страховые компании начали предлагать клиентам полисы, покрывающие риск этого заболевания. Банк России провел мониторинг и анализ таких полисов и обнаружил, что нередко правила страхования давали возможность отказать заболевшему страхователю в выплате страхового возмещения либо задержать эту выплату при наличии форс-мажорных обстоятельств, к которым в том числе относятся эпидемия или пандемия.

При этом ни в договоре, ни в правилах страхования не было написано о том, что в случае заражения COVID-19 условия форс-мажора отменяются.



В ЦБ констатируют, что страховые организации, с которыми регулятор взаимодействовал в рамках поведенческого надзора, внесли коррективы в свои бизнес-процессы и изменили условия страхования в договорах и правилах.

«Однако поскольку такой страховой полис набирает популярность, регулятор считает важным превентивно снизить возможные риски, которые несут в себе взаимоисключающие условия страхования от новой коронавирусной инфекции», — подчеркивают в Банке России.