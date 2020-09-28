Ставки по ипотеке в России упали до нового исторического минимума. По предварительным данным ЦБ, в мае средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до 7,4% годовых, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«По ипотеке ставки падают. Наши предварительные данные говорят об этом… по маю ставка по ипотеке 7,4% уже. Где-то треть кредитов выдана по льготной ставке 6,5%», — отметила председатель Банка России, выступая в Госдуме с годовым отчетом о работе регулятора.

При этом Набиуллина отметила, что по потребительским займам и долгосрочным кредитам предприятиям ставки увеличиваются. Неравномерную динамику по кредитным ставкам глава ЦБ объяснила снижением ключевой ставки при одновременном росте риска невозврата на фоне пандемии.