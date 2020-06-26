Со стороны банка нет никаких нарушений, люди сами отдают мошенникам свои данные, коды, пароли.
За пять месяцев 2020 года зафиксировано 165 тыс. мошеннических операций на общую сумму 1,6 млрд, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме с отчетом регулятора за 2019 год.
«Сейчас мы имеем данные за первые пять месяцев этого года. Сумма — 1,6 миллиарда рублей. Количество — 165 тысяч. Если сравнить с прошлым годом, мы видим, что все-таки объем и количество уменьшаются», — отметила председатель ЦБ.
Средний размер мошеннической операции по отношению к физлицу, по данным Банка России, составляет около 10 тыс. рублей, юрлицу — 152 тыс. рублей. Глава ЦБ отметила, что половина таких операций осуществляется при покупке товаров и услуг через Интернет, еще треть связана с дистанционным банковским обслуживанием. Еще около 10% мошеннических операций осуществляются с использованием банкоматов и POS-терминалов.
«69%, по нашей информации, совершается с помощью социальной инженерии… поэтому, к сожалению, возврат не очень большой. То есть со стороны банка нет никаких нарушений, люди сами отдают мошенникам свои данные, коды, пароли и так далее. Поэтому здесь очень важна, с одной стороны, правоохранительная деятельность… с другой — финансовая грамотность», — отметила глава ЦБ.
Набиуллина напомнила, что в 2019 году было совершено 576 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,4 млрд рублей.
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