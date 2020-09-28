Крупные банки зафиксировали рост активности мошенников, которые создают сайты, имитирующие официальные ресурсы кредитных организаций, пишет РБК , ссылаясь на представителей ВТБ и Альфа-Банка.

Так, ВТБ в июне получил несколько десятков жалоб от клиентов, которые после запроса в поисковике личного кабинета банка видели в выдаче, помимо официальной страницы, и фейковые ресурсы, сообщил представитель кредитной организации. Альфа-Банк с апреля 2020 года фиксирует примерно двукратный рост числа сайтов-имитаций и поддельных аккаунтов в соцсетях. По словам представителя банка, самый частый сценарий — обещание материальной помощи и выманивание платежных данных у клиента. Как пояснил представитель Сбербанка, доля подобного вида мошенничества в отношении клиентов кредитной организации минимальна, особенно на фоне роста телефонного мошенничества.

Общее число заблокированных попыток перехода пользователей на разные мошеннические ресурсы в первой половине 2020 года увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, сообщила РБК старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, банк разрабатывает сервис проверки подозрительных сайтов, который поможет клиентам избежать попадания на фейковые порталы. На настоящем сайте, в отличие от поддельных, есть безопасное соединение по зашифрованному протоколу связи (https://), также напомнил он. Альфа-Банк постоянно блокирует поддельные сайты и аккаунты в соцсетях, а также планирует провести масштабное оповещение клиентов, которое поможет им распознавать такие подделки. Банк России в поисковиках «Яндекс» и Mail.ru маркирует официальные сайты банков специальным значком (синий кружок с галочкой), который свидетельствует, что сайт достоверный.

Компании по кибербезопасности подтверждают рост числа поддельных банковских сайтов за период самоизоляции в русскоязычном сегменте Интернета. С помощью поддельных сайтов злоумышленники могут получить учетные данные от личных кабинетов или данные банковских карт, которые будут использованы для кражи денег или перепроданы на хакерских форумах другим преступникам, предупредили эксперты. По их словам, даже если у жертвы нет денег на счету, известны случаи, когда на клиента банка прямо в личном кабинете оформляли кредит и эти средства выводили на сторонний счет.